Kontserdipiletitega seotud kaebuste arv taandub

TTJA soovitab peagi leevenevate koroonapiirangute raames enne suviste kontserdipiletite oste läbi vaadata soetatavate kontserdipiletite ostutingimused, vältimaks olukorda, kui piirangud peaksid muutuma ning avalikud üritused lükkuma. Mullu lahendas amet 150 kontserdipiletitega seotud vaidlust, tänavu on laekunud sel teemal üksikud kaebused, mis pea kõik on lahenenud tarbija kasuks.

Alates 24. maist tekib tarbijatel taaskord võimalus osalemiseks erinevatel suvistel kultuuriüritustel. Samuti on viimasel ajal on müügile tulnud väga palju erinevate ürituste pileteid. Kultuurihuvilised saavad soetada pileteid nii suvelavastustele, kontsertidele kui ka erinevatele festivalidele.

«Ühtlasi soovitame pileteid ostes alati tähele panna, kes on ürituse korraldaja, kellega tarbija lepingu sõlmib. Erinevad piletimüügikeskkonnad sageli üksnes vahendavad piletite müüki tarbijatele ega vastuta ürituse tegeliku toimumise ja raha tagastamise eest,» lisas ta.

2020. aastal jõudis tarbijavaidluste komisjoni pea 150 erinevat ürituste ära jäämisega seotud vaidlust, kus tarbijad soovisid ära jäänud ürituse eest piletite eest makstud raha tagastamist. Kuna see on tarbija seadusest tulenev õigus, siis komisjon rahuldas sellised kaebused, ja kohustas kontserdikorraldajaid tarbijatele ära jäänud ürituste eest raha tagasi maksma.

«Suurem osa korraldajaid on hoolimata väga keerulisest olukorrast käitunud kooskõlas tarbijaõigustega ning tarbijatele ürituse ära jäämisel raha tagastanud,» sõnas Mere.

Siiski on mõned korraldajad, kes ei ole ürituse ära jäämisel tarbijatele raha tagastanud. Seetõttu soovitab TTJA enne piletite ostmist kontrollida tarbijavaidluste komisjoni musta nimekirja. Sinna on kantud korraldajad, kes on jätnud tarbijavaidluste komisjoni otsused täitmata ega ole tarbijatele piletiraha tagastanud.