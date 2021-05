ERIALi liikmed püüavad ühistu juhatust üle võtta

EHLÜ Grupp moodustati vähem kui kuu aja eest eesmärgiga kutsuda tagasi kõik praegused ühistu juhtorganid, praeguseks on sellega ühinenud hulk võlausaldajaid, kellel kokku on ühistusse jäänud üle kolme miljoni euro. «Ilusate juttude aeg sai otsa,» põrutas üks asutajatest Toomas Karm.

ERIALi ja selle tütarettevõtete juhatuses figureerib endiselt Daniela Dalberg-Dyageleva, keda süüdistatakse enam kui miljoni euro omastamises, nagu ka tema abikaasa, endine juhatuse liige Ilya Dyagelev, kes on vahi all. EHLÜ ei pea võimalikuks usaldada teda saneerimiskava elluviimisel. Veelgi enam, koondunud võlausaldajad leiavad, et koostatud saneerimiskava teenib praeguse juhatuse, mitte hoiustajate huve.