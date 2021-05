The Wall Street Journal kirjutas hiljuti, et ajalugu on näidanud, et investeerimishullus on tihti seotud finantsinnovatsiooniga – uute finantsinstrumentidega, mille on loonud finantsvahendajad, ent mida ümbritseb müsteerium ning kütavad lootused suurest kasumist tulevikus.