Samal ajal kui Tesla juht saadab enda ja Tesla tegevuste kohta pidevalt Twitteri säutse, teatades, et elektriautosid saab osta ka bitcoin​’ide eest, ning mõni nädal hiljem, et ei saa, hoiab sakslaste autotootja BMW väga tagasihoidlikku profiili. Aktsia selle aasta hinnaliikumine näitab, et tagasihoidlikkuseks põhjust ei ole. Aasta algusest on väärtpaber kallinenud 17,5 protsenti.