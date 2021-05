Majanduse lühiuudised

Elon Muski sõnad tekitasid krüptoturul varingu

Tesla juht Elon Musk teatas, et autofirma ei kavatse enam makseid bitcoin’ides vastu võtta. Muski sõnad viisid krüptorahad langusesse. Seni krüptoraha üleskiitmisega silma paistnud Elon Musk tegi 180-kraadise pöörde ning teatas, et Tesla autode eest enam krüptorahas maksta ei saa. Musk põhjendas otsust keskkonnamõjuga, mida krüptoraha niinimetatud kaevandamine tekitab. Bitcoin, mille hind kerkis veebruaris ühe päevaga 15 protsenti, kui Musk teatas, et ostis Teslale seda 1,5 miljardi dollari eest, kukkus nüüd selle jutu peale ligi 11 protsenti, 51 000 dollari tasemele. PM