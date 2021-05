GALERII ⟩ Suvesoe pani piirangutest vaevatud söögikohad välialasid looma ka sõiduteele

Paljud välikohvikud on otse tänavate ääres. FOTO: Tairo Lutter

Ootamatult saabunud suvine soojus ja päike on pannud piirangutes vaevlevad kohvikud, baarid ja restoranid välisalasid looma, et klientidele kohapeal toidu pakkumise võimalust mitte käest lasta. Lauad on sealgi, kus tavaolukorras klient väljas süüa ei tahakski.