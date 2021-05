Riik muutis meelt ja plaanib uut parvlaeva rahastada välisvahenditest

«Kuna uus laev saab olema sarnaselt Tõlluga hübriidlaev, siis leidsime, et mõistlikum on kasutada rohepöörde rahasid. Kogu transpordisektor liigub ambitsioonikate kliimaeesmärkide tuules, milles on mandri ja suursaarte vahelisel liiklusel oluline roll,» selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.