Kinnisvaraspetsialistid soovitavad: kuhu ja millist kinnisvara välja üürimiseks osta

Adaur.ee kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark rõhutab esimese asjana, et ühest vastust sellele küsimusele ei ole tegelikult olemas ning mingisuguseid imevalemeid, mis tagaksid kinnisvara ostul ideaalolukorra, ei eksisteeri. Sellele vaatamata on tal aga mõned nõuanded. «Esimene on see, et objekt ei tohiks olla ajaliselt üürileandjast liialt kaugel. Piirkonna tundmine aitab investeeringust paremini aru saada ja võimaldab teha tavaliselt ka mõistlikuma investeeringu,» ütleb ta.