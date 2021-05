Viis soovitust, kuidas pesu pestes ja kuivatades energiat säästa

Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar annab viis head soovitust, kuidas pesu pestes maksimaalselt energiat säästa.

1. Kasuta jahedat vett

«Võimalusel tuleks pesu pestes kasutada jahedat vett. Tuleb arvestada, et pesuvahendid on tänapäeval juba üsna efektiivsed ja eemaldavad plekke edukalt. Seega ei ole alati vaja pesu kõrgel temperatuuril pesta, kus masin peab kulutama energiat vee soojendamisele,» rääkis Pennar.

Samuti tuleks uue masina valimisel vaadata ka selle energiamärgise poole. Selle aasta märtsist kehtivad Euroopa Liidus uued energiamärgised, kus on kasutusel uus A kuni G skaala. «See on varasema süsteemiga võrreldes lihtsam ja arusaadavam, kuna enam ei ole segadust tekitavaid A++ ja A+++ märgiseid. Sealjuures on oluline märkida, et seadmed on jätkuvalt sama energiasäästlikud, mitte ei ole jäänud kehvemaks,» rääkis Pennar.

2. Võimas tsentrifuug

Pesu pesemisel tuleks kasutada võimalusel programmi, mis tsentrifuugiks riideid võimalikult võimsalt. See küll kulutab energiat, kuid kui on plaan riided pärast pesu kuivatisse panna, siis kulutab kuivati omakorda vähem. Kuivati energiakulu on aga märksa suurem kui kiire tsentrifuugitsükkel.

3. Pane masin täis

Tuleks teha iseenesestmõistetavat ehk panna pesumasin alati täis ja üritada vältida pooltäis masina pesema panekut. Mõistagi on täis masina ühekordne pesutsükkel energiasäästlikum kui kahe tsükli jooksutamine pooltäis masinaga.

4. Kuivati võiks jälgida niiskuse taset

Pesu kuivatamise puhul soovitab Pennar kontrollida, millisel viisil inimese pesukuivati pesu niiskust hindab. Mõned masinad mõõdavad pesu temperatuuri ja teised jälgivad niiskuse taset masinas. Võimalusel tasuks eelistada viimast, kuna lihtsalt temperatuuri järgi kuivatav masin võib pesu vajaminevast märksa kauem töödelda, mis kulutab taas rohkem energiat.

Lisaks, kui masinal on niiskussensor, siis tuleks seda iga mõne aja tagant puhastada, et see suudaks edukalt niiskustaset hinnata.

5. Kuivata korraga sama tüüpi pesu

Viimaks toob Pennar välja, et kuivatit kasutades tuleks võimalusel kuivatada ühe korraga sama tüüpi pesu. Seega ei tohiks kokku panna raskemaid ja paksemast puuvillast riideid ja kergetest materjalist esemeid, kuna see tekitab olukorra, kus ühed võivad olla kuivad, kuid teised veel mitte.