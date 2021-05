Kinnisvaraarendaja kaasas tuntud Eesti väikeinvestorite toel 5 miljonit eurot

Liven AS juhatuse esimees Andero Laur hindas emissiooni edukaks. «Aktsiaemissioon on strateegiline samm ja ettevalmistus ettevõtte börsile mineku suunas. Võrreldes eelmise etapiga oli seekordne emissioon suunatud veidi laiemale investorite ringile ning kaasasime omanikeringi oma ala tippe nii IT-valdkonnast kui investorkogukonnast. Uute aktsionäride liitumine toetab Livenit järgmisteks aastateks planeeritud eesmärkideni jõudmisel»“ märkis Laur.

Investorkogukonnas tuntud Marko Oolo nentis, et on Liveni tegemistega kursis juba aastaid, kuna on neilt ka ise kodu ostnud. «Lisaks ägedatele kodudele on Liveni puhul tegemist kiirelt areneva ettevõttega, kelle käekäiguga tasub ennast kursis hoida,» sõnas Oolo.