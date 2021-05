VIDEO JA BLOGI ⟩ ERIALi võlausaldajad panevad seljad kokku ja tahavad võimu enda kätte saada

«Eesmärk on saada ülevaade kõikidest hoiu-laenuühistu varadest ja finantsidest ning tuua hoiustajatele nende rahad tagasi,» lausus koondumisel moodustatud OÜ EHLÜ Grupp juhatuse liige Raul Kalev, kes veel selle aasta alguses nõustas ERIALi ennast, pressikonverentsil. Juhul kui ERIAL peaks minema pankroti, on eesmärk esindada ühistu liikmeid pankrotimenetluses.

Kalevi sõnul on palju põhjusi, miks tänast saneerimisprotsessi ka juhatust usaldada ei saa. Peamise põhjusena tõi ta välja asjaolu, et ERIALi juhatuse ja tütarettevõtete juhatuses figureerib endiselt Daniela Dalberg-Dyagileva. «Ta on sarnaselt oma vahi all viibiva abikaasaga süüdistatav enam kui miljoni euro omastamises. Kuidas on võimalik teda usaldada 5-7 aastaks ja usaldada teda ellu viima saneerimiskava,» märkis Kalev.

Kalevi sõnul pakub osaühing kõigile hoiustajatele võimalust liituda, et saada kokku üldkoosolekuks vajalikud hääled ja vahetada välja praegune juhtkond ja juhtorganid välja. «Mida rutem me tegutseme, seda kindlam on, et me saame oma raha tagasi võimalikult suures mahus. Mida aeglasemalt tegutseme, seda ebatõenäolisem see on,» lausus Kalev.