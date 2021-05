EMA: mRNA tehnoloogiaga vaktsiin on India variandi osas «paljulubav»

Leiti «paljulubavaid tõendeid» selle kohta, et need vaktsiinid suudavad võidelda koroonaviiruse B.1.617 variandiga, mis avastati esmakordselt Indiast oktoobris ning mida on nüüd leitud kümnetest riikidest üle kogu maailma, kinnitas EMA kolmapäeval.

«Andmed on üsnagi veenvad selles osas, et vähemalt geneetilise infoga RNA vaktsiinid suudavad selle variandi neutraliseerida vähemalt niipalju, et tagatud on piisav kaitse,» lausus EMA vaktsiinistrateegia juht Marco Cavaleri pressikonverentsil.

EMA «jälgis hoolikalt» India viirusetüvega seotud andmeid, lisas ta.

Cavalieri sõnul usub EMA, et ka teised vaktsiinid, mis kasutavad viirusvektori tehnoloogiat, on tõhusad, kuid nad ootavad «andmeid päris maailmast» ehk ühe AstraZeneca vaktsiinivariandi kasutamise kohta Indias.

«Seni oleme üsna veendunud, et vaktsiinid katavad üldiselt ka selle viirusevariandi,» ütles Cavalieri.

Euroopa Liit on seni andnud loa nelja vaktsiini kasutamiseks, nendeks on Pfizer/BioNTechi ja Moderna mRNA vaktsiinid ning AstraZeneca ja Johnson & Johnsoni viirusvektori tehnoloogiaga vaktsiinid.

mRNA vaktsiini geneetiline tehnoloogia treenib keha tootma koroonaviiruse ogavalgu koopiaid. Hiljem kokkupuutel päris viirusega tunneb keha ogavalgud ära ning oskab nendega võidelda.

Viirusvektoriga vaktsiinid nagu AstraZeneca ja Johnson & Johnson kasutavad tarvilike juhiste rakkudesse viimiseks adenoviirust «vektorina», mis transpordib geneetilised juhised inimese rakkudesse.

Kuid viirusevektoriga vaktsiine on kahjustanud info võimaliku harvaesineva tromboosi tekkest.