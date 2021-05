Ericsson maksab Nokiale alkäemaksuasja eest 80 miljonit eurot

USA justiitsministeerium teatas 2019. aastal, et Ericssonil tuleb välismaise korruptsioonitegevuse seaduse alusel maksta üle miljardi dollari, et toime pandud rikkumised ära lahendada.

USA võimude kinnitusel on Ericsson «tunnistanud aastaid kestnud korruptsiooni viies riigis, et kindlustada endale osalus sealses telekommunikatsiooniäris».

Ericsson on «möödunud ebaõnnestumisi» tauninud ja väitnud, et mõned töötajad olid pahausksed.

Kolmapäeval tehtud avalduses kinnitas Ericsson, et on jõudnud kokkuleppele Nokia esitatud kahjunõude korvamises.

Teise kvartali äritulemusi mõjutav arveldus makstakse osade kaupa ära 2023. aastaks, kuid muud sellega seotud üksikasjad on konfidentsiaalsed, kinnitas Ericsson.

Ericsson märkis samuti, et tal on korruptsiooni suhtes nulltolerants ja viimastel aastatel on sisemise eetikaprogrammiga kõvasti vaeva nähtud.