Töötukassa juht: on üks töö, mida keegi ei taha

Kõige parem rohi on koroona taandumine ja piirangute leevendamine, leiab töötukassa juht Meelis Paavel. «Uudised, mis on tulnud, aitavad kaasa, et registreeritud töötus hakkab kiiresti langema, vähemalt Tallinnas,» ütles Paavel Kuku raadio saates «Majandusruum».