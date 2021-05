Majanduse lühiuudised

Komisjon prognoosib Eestile üht ELi väiksemat kasvu

Euroopa Komisjon prognoosib Eesti majanduskasvuks sel aastal 2,8 protsenti, mis on ELi liikmesriikide seas tagantpoolt kolmas näitaja. Eestist nõrgemat majanduskasvu on oodata vaid Hollandis (2,2 protsenti) ja Soomes (2,7 protsenti). Eesti hoogsam kasv peaks komisjoni hinnangul jääma 2023. aastasse, kui oodata on viieprotsendilist majanduskasvu. Võrreldes veebruarikuise prognoosiga on komisjoni enda prognoose tõstnud vastavalt 0,2 ja 1 protsendi võrra. Eesti majanduskasvu kiirendavad ELi eelarvest ja taastepaketist rahastatavad investeeringud. Pensionisüsteemi teisest sambast välja võetud raha võib lühiajaliselt majapidamiste tarbimist suurendada. PM