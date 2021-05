Itaalia plaanib pankrotti läinud rahvuslikule lennufirmale veel raha peale kallata

See oleks juba teine rahaeraldis hinge vakuvale ettevõttele lühikese aja jooksul. Alles möödunud kuul sai peaminister Mario Draghi juhitav valitsus Euroopa Komisjonilt loa Alitaliale 50 miljonit euro eraldamiseks, et katta aprillikuu maksmata palkasid. Rahasüst aitas leevendada ka protestide lainet Rooma tänavatel ja Fiumicino lennujaamas, mille taga olid palgata jäänud töötajad.

Itaalia on samal ajal pidanud Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi, et osta pankrotistunud ettevõtte varad riikliku lennufirma uude kehasse, mis kannab nime Alitalia - Italia Trasporto Aereo. Kõnelused läbirääkimised on aga ummikusse jooksnud: EL nõuab, et pankrotistunud vedaja varad ja personal eraldatakse selgemini uuest ettevõttest.