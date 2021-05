Hispaania alustab turismikampaaniat ning ootab riiki külastama 45 miljonit turisti

«See on ettevaatlik, kuid realistlik prognoos, et suudame taastada poole sellest turistide arvust, kes meid külastasid aastal 2019,» kinnitas Reyes Maroto ajakirjanikele.

Hispaania on Prantsusmaa järel populaarsuselt maailma teine turismisihtkoht ning ametlikel andmetel külastas riiki 2019. aastal 83,5 miljonit turisti.

«Hispaania on valmis end varsti maailmale taasavama,» kinnitas Maroto, alustades suvist reklaamikampaaniat, mis on peamiselt sihitud Euroopa külastajaile, eriti turistidele Suurbritanniast. ÜK on olnud pikalt olulisim turistide lähteriik.