Barbora laiendas kojukandeteenuse ala Harjumaal ja Tartu ümbruses

«Keila-Joa ja Türisalu piirkonna võtmes ootame just suvel suurenevat nõudlust, kuna paljudel pealinlastel on seal suvekodud-suvilad,» märkis Pentikäinen, lisades, et samas üritab Barbora oma teeninduspiirkondade laiendamisel katta Tallinna ja Tartu ümbruse tihedama asustusega piirkonnad ja asulad.