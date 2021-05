Peaminister jäi õpetajate palgatõusu lubaduste osas tagasihoidlikuks

Ossinovski sõnul on eesmärk, et õpetajate palk peab kerkima 120 protsendini Eesti keskmisest palgast. Praegu on see 102 protsenti, kuid järgmisel aastal langeb 100 protsendile Eesti riigi keskmisest.

«Selle aasta eelarves oli õpetajate palgatõusuks ette nähtud null eurot ja valitsus tegi pingutusi, et selleks raha leida,» selgitas peaminister Kallas. «Leidsime kolm protsenti, mis on vähe, aga parem kui mitte midagi.»

Kallase sõnul on viimastel aastatel tehtud palju investeeringuid majadesse ja kerkinud on palju arhitektuuriliselt suurejoonelisi koolimaju. Seetõttu on olnud vähem raha inimestesse investeerida ja valitsus on mitmed koolidesse investeerimised edasi lükanud.

Endise haridus- ja teadusministri Ossinovski sõnul ei saa arvestada palgarahaks seda raha, mis läheb ühekordseks investeeringuks majaehitusse.