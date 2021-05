Teise samba pensioni väljamakse väärtus ajas kahaneb

Täna on pensioni esimesse sambasse kogutud raha indekseeritud ja tõuseb iga aasta mõnekümne euro võrra. Teise samba raha on muutumatu ja väljamakse summa ajas ei kasva.

Sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof uuris rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuselt, mida on rahandusministeerium teinud, et pensionäride teise samba väljamaksed oleksid kogujate jaoks motiveerivamad ja ajas kasvaksid.

«Ühe näite puhul on võimatu seda kommenteerida,» lausus Keit Pentus-Rosimannus. «Alati on küsimus, et kui raha poleks teise sambasse investeeritud, siis mis selle raha väärtus siis oleks. Tõenäoliselt oleks selle raha väärtus veel väiksem.»