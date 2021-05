Maailma rikkaim inimene tellis kolossaalse summa eest superjahi

Luksusjahi valmistab USA suurima veebikaubamaja Amazon omanikule Hollandi luksusjahtide ehitaja Oceanco, kes ei ole avaldanud just palju üksikasju Project 721 nime kandva laevakohta. Ettevõte on keeldunud ka rahvusvahelise meedia kommentaaripalvetest.

Siiski on teada, et jahi pikkus on 127 meetrit (417 jalga), sel on mitu dekki ja kolm suurt purjemasti.

Bezose uuest mänguasjast saab üks suurimaid purjejahte, mis on luksusjahtide ehituse poolest tuntud Hollandis kunagi valminud.

Bloombergi allikate sõnul peaks luksusjaht järgmisel kuul liikuma järgmisesse ehitusdokki, kus toimub lõplik viimistlus. Tellimus ise peaks Bezoseni jõudma 2022. aastal.

Kui enamikele inimeste on pool miljardit dollarit hoomamatu rahasumma, siis Amazoni suuromaniku üüratust varandusest moodustab see vaid tühise osa. Ainuüksi 2020. aastal teenis Bezos Amazoni väärtuse kasvu pealt virtuaalselt 75 miljardit dollarit. Mehe varade netoväärtus on Bloombergi andmetel ligi 200 miljardit.

Bezose jõukuse peamine allikas ongi Amazon, mille aktsia tõusis eelmisel aastal 75 protsenti.

Siiski ei ole Bezos sugugi ainus miljardär, kes aktsiaturgudel valitseva buumi najal üha rikkamaks saab: USA miljardärid teenisid 2020. aastal kokku 1,1 triljonit dollarit, mis muutis nad ligi 40 protsendi võrra rikkamaks kui enne pandeemiat, kirjutab CNN.