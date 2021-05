Koroona muutis püsivalt Eesti inimeste töökorraldust

Koroonaaja piirangud on toonud püsivaid muutusi ettevõtete töökorraldusse ning kiirendanud hübriidtöö teket seal, kus varem oli traditsiooniline mudel ehk tööd käidi tegemas töökohal. Eksperdid usuvad, et tegu on püsiva muutusega, mida enam tagasi pöörata ei saa.