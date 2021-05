Eesti turismifirmad ennustavad puhkusereiside hiilivat kallinemist

Estraveli turundusosakonna juht Katrin Aaslaid lausus, et kui veel praegu on turul väga hea hinnaga pakkumisi nii pakettreisidele kui lennupiletitele, siis tulevikus see nii jääda ei pruugi.

Nii on näiteks Türgi pakettreisid praegu rekordiliselt odaval tasemel ning selliseid hindu nähti Eestis viimati krooniajal. Nädalase pakettreisi hind kukkus selle nädala algul isegi alla 200 euro, teatas Estravel. Hetkel on soodsaim saadaolev hind alates 204 eurot. Aaslaidi sõnul on rekordiliselt odavad hinnad tingitud ramadaani ajaks kehtestatud lockdown-perioodist, mis küll välisturistide jaoks ei kehti, ja peatselt lõpeb, kuid mis on siiski toonud endaga kaasa palju broneeringute tühistamisi, näiteks Saksa reisifirmadelt. Teise tõenäolise põhjusena nimetas ta Venemaa valitsuse hiljutist otsust oluliselt piirata Türki lendavate vene turistide arvu. «Eesti reisijate jaoks on Türgi hetkel mitte ainult väga odav, vaid ka väga turvaline sihtkoht,» lisas Aaslaid.

«Eks ta kindlasti kohe siis hakkab tõusma, kui inimesi on rohkem vaktsineeritud ja nad julgevad minna reisile ja see on kättesaadavam. Hinnad kindlasti tõusevad ka seetõttu, et lennufirmadel on peale võetud erinevad laenud, neil on vaja rohkem desinfitseerida lennuki pardal kõike, kõik peab olema uute, veel täpsemate nõuetega. Sellest tulenevalt ka kindlasti hinnatõus,» selgitas Aaslaid.

Gotraveli partnersuhete juht Age Põder ütles, et olukord turismisektoris on piirkonniti väga erinev sõltuvalt sellest, kas sektoril on olnud riigi tugi või mitte. Selge on, et poolteist aastat turul valitsenud ebakindla olukorra tõttu on paljud teenusepakkujad ka lõpetanud. Mil määral see hindu mõjutab, on raske öelda.

Puhkus läheb kallimaks

Rahvusvahelise reisimise hinnad sellel aastal tõusevad, sest nõudlus on kasvanud, kuid reisijate teenindamiseks on vähem lennukeid, kinnitas Booking.comi juht Glenn Fogel BBCle.

Fogeli sõnul ei ole see mingi tulevikumuusika, vaid hinnad juba kerkivad. Paljud lennufirmad on reisipiirangute tõttu lendude arvu vähendanud. Ning vaatamata nõudluse kasvule on lennufirmadel ebakindas olukorras keeruline lennukeid lisada. «Nõudlus on kasvanud. Kõik tahavad reisida, kuid me kõik tahame, et see oleks turvaline,» lausus Fogel.

Samas reisifirma TUI Suurbritannia juht Andrew Flintham kinnitas, et läheb veel kaua aega, enne kui lennufirmad oma kasumeid suurendada üritavad.

Üleilmse reisimisalaste andmete pakkuja OAG lennundusanalüütik John Grant lausus, et kuna lennupiirangud lõdvenevad, siis hakkavad ka tasud suurenema. «Lühiajaliselt tõuseb nõudlus järsult ning inimesed tahavad vahepeal kaotatut tasa teha ning vastukaaluks näevad lennunduse algoritmid nõudluse kasvu ning kergitavad vastavalt ka hindu,» selgitas ta.

Alates 17. maist saavad Suurbritannia elanikud reisida osa riikidesse nii, et naastes ei tule enam karantiini jääda. Üks nendest riikidest on tõenäoliselt Portugal ning sinna reisimise hinnad on juba kerkinud. Nii näiteks kasseerib British Airways 17. mail Heathrow'st Algarvesse sõidu eest 530 naela. Kaks päeva varem on lennukipileti hind 276 naela.

Odavlennufirma Ryanair pilet Stanstedist Lissaboni maksab 17. mail 262 naela. Seda on enam kui kaks korda rohkem kui peaks välja käima 14. mail.