Tänavu jaanuaris Eesti Raudtee juhiks saanud Kaido Zimmermannile oli tööpostile asudes selge, et põli ei saa kerge olema. Tema ees oli analüüs, mis sedastas, et juba varem kavandatud raudteede elektrifitseerimisega paralleellselt tuleks Tallinna-Tartu trassil ära õgvendada kurvid, mis ei lase rongidel tippkiirusega sõita. Eesti Raudtee tellitud analüüsis toodi välja, et õgvendamiste tulevikku lükkamine läheks arutult kalliks ja nõuaks hiljem suuri ümberehitusi.