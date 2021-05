Ülevaade ⟩ Valitsus leevendab piiranguid: kinod ja teatrid avanevad, einestada saab ka restoranis sees

HARIDUS

SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS ja -HARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA -ÕPE

SPORDIVÕISTLUSED, SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED

AVALIKUD ÜRITUSED, KULTUUR, MEELELAHUTUS, SPAAD, BASSEINID SAUNAD

TOITLUSTUSASUTUSED

KAUBANDUS- JA TEENINDUSASUTUSED

«Me ei soovi hoida piiranguid päevagi rohkem kui vajalik, kuid peame olema ettevaatlikud, sest viirus levib jätkuvalt. Seetõttu leevendame piiranguid järk-järgult. Esmatähtis on valitsuse jaoks see, et lapsed saaksid kooli – koolinädalaid on jäänud veel mõni üksik ning iga nädal, mil lapsed saavad olla kontaktis oma õpetajate ja kaaslastega, on oluline. Loomulikult tuleb õppetööd korraldades järgida haridus- ja teadusministeeriumi soovitusi võimalikult ohutuks tegutsemiseks. Nädal hiljem, 24. maist leevendame piiranguid keskmise nakkusohuga tegevustele. Panen kõigile eestimaalastele südamele, et kuigi lähenev suvi tõotab meile hingetõmbeaega, tuleb ikkagi olla vastutustundlik,» ütles ta.