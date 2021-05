Kõlab uskumatult, kuid uuringud on näidanud, et kui pliidil olevale potile panna kaas peale, siis kulub energiat selle sisu soojendamiseks isegi kuni 60% vähem. Igale potile on tänapäeval kaas olemas ja leidub isegi potikaasi, mis tänu kummist äärele sobivad mitmes suuruses potile.