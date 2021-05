Elon Muski kosmoseettevõte võtab vastu meemikrüptoraha makseid

Eelmisel kuul säutsus Musk Twitteris, et SpaceX kavatseb viia dogecoin'i «sõna otseses mõttes Kuule». Nüüd avaldas SpaceX, et plaanibki 2022. aasta esimeses kvartalis saata kosmosesse projekti «Doge-1 Kuu-missioon», mille eest saab tasuda dogecoin'is.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Kanada ettevõte Geometric Energy Corporation on kinnitanud meediale, et maksab SpaceX-ile ainult dogecoin'is, et kindlustada enda 40-kilogrammisele kuupsatelliidile koht kanderaketi pardal, vahendab CNN.

«See pole nali,» ütles Geometric Energy Corporationi tegevjuht Samuel Reid ning keeldus täiendavaid kommentaare jagamast.

Kõik algas naljast

Kuigi uudis, et SpaceX võtab dogecoin'i makseid vastu, ei ole väidetavalt nali, sai dogecoin ise alguse naljast. Selle digitaalse valuuta asutasid 2013. aastal kaks tarkvarainseneri ning selle väärtus ja populaarsus on olnud ajas lahutamatult seotud sotsiaalmeedia ja internetimeemidega.

Viimasel ajal teeb dogecoin peadpööritavat väärtuse kasvu ning selle üheks initsiaatoriks on SpaceXi ja Tesla tegevjuht Elon Musk, keda peetakse meemivaluuta üheks kõige keevalisemaks ja innustunumaks toetajaks, kirjutab CNN.

Musk on Twitteris sageli jaganud dogecoin'i-keskseid nalju ja väitnud, et krüptoraha on «alahinnatud».

Teade, et Spacex aktsepteerib maksena dogecoin'i, tuli päev pärast seda, kui Musk käis USA telesaatessaates «Saturday Night Live». Musk kirjeldas saates dogecoin'i sõnaga hustle, pärast mida kukkus selle krüptoraha väärtus 35 protsenti.

Pole selge, mis ajendas dogecoin'ide müüki, kuid spekuleeritakse, et investorid ootasid Muskilt krüptovaluuta kohta midagi toetavamat.

Tõenäoliseks peetakse strateegiale «osta kuulujuttu, müü uudist» lootmist, kus kauplejad ostavad vara enne sündmust kokku ja müüvad selle pärast sündmust, vahendab CNN.

Hoolimata sellest, et dogecoin on viimastel päevadel väärtust kaotanud, on see endiselt aasta algusega võrreldes tohutult kasvanud: 1. jaanuaril maksis see 0,004 eurot, praegu 0,38 eurot (11. mai seisuga - toim).