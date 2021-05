Ministeeriumi majandusarengu asekantsleriks sai Sille Kraam

Suti sõnul on Kraamil ministeeriumis mitmekülgne kogemus majanduse, teaduse, arenduse ja innovatsiooni ning ettevõtluse teemadel. «Lisaks on ta edukalt tegelenud ka väikeettevõtlusega,» lisas minister pressiteates.

Kraami sõnul peab riigi otsus tõsta teadus- ja arendustegevuse investeeringuid 1 protsendile sisemajanduse kogutoodangust (SKT) olema seotud tarkade tegudega. «Nüüd on järgmine väljakutse, et kaks korda samapalju panustaks investeeringuna ka erasektor. Minu peamine ülesanne järgmise viie aasta jooksul on teadus- ja arendustegevuse rahad kiiresti ja nutikalt majandusse suunata,» selgitas ta.