Kui investor plaanib oma portfelli pärijatele jätta, tuleb nii mõnigi kavalus appi võtta, et raha tõesti pärijatele läheks, mitte riigikassasse ei jõuaks.

Eestis on eraisikul kõige mõistlikum investeerida investeerimiskonto kaudu – seal saab maksude maksmist sisuliselt igavesti edasi lükata ja kasumeid südamerahus edasi investeerida. Kuid seda head asja pärijatele jätta ei saa. Kui investeerimiskonto on aktsiatest pungil, siis tuleb arvestada, et investeerimiskontot pärandada ei saa.