Majandusvolinik: EL-i pandeemiameetmed ulatuvad 4,8 triljoni euroni

Euroopa Liit on leppinud kokku 750 miljardi euroses taastepaketis ja 1,1 triljoni euroses seitsmeaastases eelarves, mis on suuresti suunatud koroonaviiruse pandeemiast tingitud majanduslangusega võitlemiseks.

«Kui me seda teatud nurga alt vaatame, võime me öelda, et USA reaktsioon oli tugevam ja kiirem kui Euroopa oma,» rääkis Gentiloni. «Samas ei ole me föderaalne riik ja seega peame me arvestama nii liikmesriikide kui EL-i tasandit.»