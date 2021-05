Puljongite ja kastmete tootja tegi koroonakriisi kiuste suure kasvuhüppe

FoodStudio valmistab ainukesena regioonis naturaalseid ilma säilitus- ja lisaaineteta valmispuljongeid ja –kastmeid. Ettevõtte tegevjuht ning asutaja Helgor Markov kinnitab, et Eesti väiketootja suudab edaspidigi kasvada vaatamata keerulisele olukorrale ning plaanib veelgi jõulisemalt läbi lüüa ka välisturgudel.

Ettevõtte 2020. aasta müügikäive oli 850 000 eurot, mis võrreldes aasta varasemaga tähendas 55% kasvu. Ekspordi osakaal kogukäibest on ligi 30% ning kui seni müüdi oma kaupa Soome, Rootsi, Taani, Lätti ja Leetu, siis mullu lisandusid eksporditurgude nimekirja ka Island, Poola ja Ukraina. FoodStudio juht usub, et pandeemiast tulenev ekspordimahtude vähemine jääb minevikku. «Tänaseks on eksport vaikselt taastumas, kuid müügitööd tuleb siiski usinalt teha, sest ega keegi meid Rootsis ja Taanis oota. Seal on mitmed suurtootjad ees ning ka Soomes on koduturu kaitse kõva.»

Piir oli lähedal

2020. aasta alguses oli FoodStudio Helgor Markovi sõnul seisus, kus tootmisvõimsuse maksimumpiir oli lähedal ning see sundis otsima võimalusi, kuidas laieneda. «Meie olemasoleva tootmispinna kõrval Mustamäel läks catering-firma pankrotti ning see andis võimaluse saada 400 ruutmeetrit lisapinda.» Täna on ettevõttel tootmispinda kokku 550 ruutmeetrit ning laiendusega kasvas tootmisvõimsus 750 000 pakilt 4,1 miljonile pakile.

Markov rõhutas, et 400 000 euro suurune investeering tootmise laiendamisse sai tehtud perspektiivitundega. «Kasutame sellest hetkel 35% ja arenguplaani oleme enda jaoks kirjutanud, et maksimum tootmismahu saavutame 3 aasta jooksul ehk aastaks 2025.»

«Koroonakriisi alguses eelmisel kevadel otsustasime riskida ja panna gaasi põhja. Võib öelda, et see tasus ära ja on täna meile edu toonud.» Olulisel kohal olid otsused muuta ettevõte efektiivsemaks, eraldada distributsioon tootmisest ning tootearendusest, laiendada tootmist ning tooteportfelli.

Helgor Markovi sõnul on kõik toona eesmärgiks võetud tegevused ka tehtud, 2020. aastal sõlmiti ka Eesti turu distrubutsiooniõiguse leping AbeStockiga. Kasum ei ole hetkemahte arvestades olnud ettevõtte jaoks prioriteet number üks. «Meie eesmärk on saada käive korralikule tasemele ning tootmine efektiivseks. Saame siiski öelda, et läbi ajaloo pole ühtegi aastat, kus kasum oleks olnud miinusmärgiga.»

Lemmikloomade tooted

Tänavuse aasta uudisena tuli FoodStudio turule uute lemmikloomale suunatud toodetega. «Algne plaan oli teha koerte puljong nn kõrvaltootena, mille toormaterjaliks saavad põhitootmise jäägid. Üsna kiiresti sai selgeks, et see lähenemine on rumal ja ei tööta. Aga mõte ise tundus liiga perspektiivikana, et see niisama tuulde lasta. Eelmisel suvel astusime EAS arenguprogrammi ja viimsed 6 kuud on käinud meeletu arendus ja katsetus ning peame väga kiitma koerakasvatajaid, veterinaare ja teadlasi.»