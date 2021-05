Postimees kerkis kasutajate arvult Eesti loetuimaks uudistekanaliks

Postimees Grupi juhatuse esimehe Andrus Raudsalu sõnul aitasid Postimehe juhtpositsioonile tugev töö toimetustes kui ka omandatud otsingumootor. «Tõusime esikohale mitmete tegurite koosmõjus – maikuus on meie statistkale lisandunud Neti.ee kasutajad, kuid see pole ainus põhjus, mis meid Delfist ettepoole viis. Kiita tuleb nii Postimehe, kui ka Elu24 toimetusi – mõlema lugejanumbrid kasvasid möödunud nädalal märkimisväärselt. Praegu on toimetustel sees hea hoog ja usume, et ka sel ja järgmistel nädalatel saame oma lugejatele pakkuda elamusi, mis neid meie juurde toovad.»