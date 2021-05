Lugeja küsib: kas Tööelu keskkonnas on riskianalüüs ka teistele nähtav?

Lugeja küsib: sain ülesande laadida meie ettevõtte riskianalüüs üles tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda. Kuidas seda teha ning kas teised ettevõtted võivad ka seda sealt näha? Kuulsin ka, et kui riskianalüüs on üles laetud, siis tööinspektorid meid niipea külastama ei tule. Kas see on tõsi?