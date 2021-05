Aeg WC-paberi varumiseks? Kallinev tselluloos kergitab hüppeliselt tualettpaberi hinda

«Selliseid igakuiseid hinnatõuse pole me ajaloos kunagi näinud,» ütles tselluloositööstuse analüütik Brian McClay CNN Businessile. «See on ennekuulmatu.»

Tselluloosi tonni hind on tõusnud 606 dollarilt septembris enam kui 907 dollarini aprillis, lisas McClay.

Hinnatõusu on vedanud mitmete tegurite koosmõju, sealhulgas Covid-19 järgne taastumine Hiinas, kes on suurim tselluloosi ostja maailmas. Analüütiku sõnul on hinnatõusule oluline mõju ka laevatranspordis valitsevatel probleemidel.