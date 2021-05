LHV asub raputama väliskapitali poolt hõivatud kindlustusturgu

Koos kodu-, reisi- ja elektroonikaseadmetele lisakindlustuse pakkumisega soovitakse paari aastaga jõuda 200 000 kliendini. LHV Kindlustuse juhatuse esimehe Jaanus Seppa sõnul on Eesti turul ruumi, praegu moodustavad seltside väljamakstud nõuded vaid ligi 60 protsenti kogutud kindlustusmaksetest. Seppa tõi välja, et ka LHV Kindlustusel on plaanis juba esimestel tegevusaastatel kasumlikult tegutseda.