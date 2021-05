Pane end valmis: täpselt nii kaua aega kulub Eestis kodulaenu kogumiseks

Vastused küsimusele eluaseme ostu rahastamise plaanide kohta näitasid, et Balti riikide lastega perede seas on suundumused sarnased.

12% Eesti peredest kavatsevad osta kodu oma raha eest ja pangalaenu võtmata, mis on Balti riikide madalaim näitaja. Lätis on see näitaja 18%, mis on ühtlasi ka Baltikumi kõrgeim. Keskmiselt 46% Balti riikide peredest võtaksid uue kodu ostuks pangalaenu, kuid 40% polnud ostu rahastamisega seoses otsust teinud. Luminori andmete järgi on Eesti lastega perede soovitud eluaseme keskmine hind umbes 115 000 eurot.

«Uuringu tulemused osutavad, et olenemata sellest, kas pered kavatsevad võtta pangalaenu või osta kodu enda raha eest, ei tea nad tihti, kui palju raha pank neile tõenäoliselt laenaks ja kui suur peaks olema sissemakse. Selleks tuleb konsulteerida pangaga,» rääkis Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane.

Teine võimalus on teha lihtne arvutus. Selleks tuleb perekonna aastane sissetulek korrutada viiega. Kui näiteks aasta sissetulek on 15 000, siis vaata 75 000 eurost kinnisvara, kui 20 000, siis 100 000 eurost kinnisvara, soovitab Rebane.

Suur osa peredest ei tea sissemakse suurust

Uuring näitas, et suur osa peredest ei tea nende võimaliku laenusumma ega vajaliku sissemakse suurust. Eestis on selliste perede osakaal uuringu järgi 42%, kuid Lätis lausa 59% ja Leedus 35%. Teisalt neid peresid, kes seda kindlasti teavad, on Eestis 22%, Lätis 17% ja Leedus 29%.

Lisaks selgus uuringust, et kodu ostmiseks vajalik sissemakse on või võib olla kättesaadav vaid 13% Eesti peredest. Enamiku perede sõnul võib neil kodulaenu sissemakse kogumiseks kuluda kuni kuus aastat – nii vastas lausa 46% peredest. 28% peredest kuluks sissemakse kogumiseks 1–3 aastat ja 18% peredest 4–6 aastat. Seevastu 11% sõnul kuluks neil selleks üle seitsme aasta.