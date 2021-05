Lõviosa Eesti kontorite prügi sorteerimine piirdub vanapaberi kogumisega

TVO OÜ juhi Kristiina Dreimanni sõnul saab küsitluse alusel öelda, et kuigi jäätmete sorteerimise harjumus kontorites on alles tekkimas, on näha inimeste ja ettevõtete juhtkondade motivatsiooni sellega senisest enam tegeleda. «Lausa 67% nendest, kes hetkel jäätmeid kontoris ei sorteeri, sooviks seda tegema hakata. Sorteerimisharjumuste juurdumiseks on vaja, et võimalused selleks on loodud kõikjal, kus inimesed viibivad ja jäätmeid tekitavad. Kontorites ollakse suurem osa oma päevast, kui jätame välja praegused eriolukorrast tingitud erisused. Seetõttu oleme oma fookuse lisaks kodumajapidamistele pööranud ka kontorite suunas, et neid töötajate sorteerimisharjumuste edendamisel toetada,» märkis Dreimann.