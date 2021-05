Haigekassa kuulutab tervishoiuteenuste osas kohati välja lisahanked

Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ütles, et 25 eelmisel sügisel välja kuulutatud hankest on praeguseks lõplikult joone alla saanud 16. Ülejäänute puhul kuulutatakse osades maakondades välja lisahanked, kus teatud piirkonnas ja teatud erialadel on võimalik haigekassale veel pakkumisi saata. Pakkumisi oodatakse 7. juuni keskpäevani.

Tähnase sõnul on selgi korral hankes osalemas mitmeid uusi tervishoiuteenuse pakkujaid või on varasemad partnerid soovinud teenuseid osutada uues asukohas või ka uuel erialal.

«Selliseid ettevõtteid on ligikaudu 30 ehk Eesti inimestel on 30 uut võimalust neile vajalikku eriarsti vastuvõttu, õendusabi või ennetusteenust saada. Näiteks Harju maakonnas lisandus näo- ja lõualuukirurgia erialal mitu uut partnerit, mis peaks vähendama ka ravijärjekordi,» lisas ta.

Õendusabis on hetkel lepingud sõlmimisel 31 asutusega, järgmise aasta prognoositav rahaline maht on 20 miljonit eurot. Ennetuse riigihankes on haigekassa lepinguid sõlmimas 13 partneriga, sel aastal on teenusele planeeritud 715 000 eurot, järgmise aasta kogumaht on 3,3 miljonit eurot.