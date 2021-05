EVEA AVALIK PÖÖRDUMINE ⟩ «Peaminister Kaja Kallas, rääkige ettevõtjatega!»

Avaldame alljärgnevalt EVEA pöördumise täies mahus.

EVEA avalik pöördumine peaminister Kaja Kallase poole: «Rääkige ettevõtjatega!»

Austatud peaminister Kaja Kallas

Pöördume Teie poole väike- ja keskmiste ettevõtjate nimel. Teeme seda seekord avalikult ja meedia kaudu, sest meie senised pöördumised on jäänud ilma sisulise tagasisideta. Kuna meie tõstetavad teemad puudutavad mitmeid ministeeriume ning ka nende tööd seaduseelnõude ettevalmistamisel, pöördume just Teie kui valitsusjuhi poole.

Enam kui aasta on Eesti ühiskond olnud võitlustandril COVID-19 viiruse levikust tekitatud tagajärgedega. Eelmisel kevadel eriolukorras ja tänases meditsiini-hädaolukorras seatud ettevõtluse piirangute ja sulgemiste tulemusena on suur osa Eesti ettevõtlusest saanud tugevasti kannatada - langenud on ettevõtete käive ja kadunud paljud töökohad. Eriti raskelt on pihta saanud turismi- ja teenindussektor ning viimastega otseselt või kaudselt seotud tegevusvaldkonnad. Ei saa aga märkimata jätta, et ka paljudes teistes valdkondades on ettevõtted kaotanud võimaluse tegutseda ning seeläbi on kadunud sissetulek.

Valdav osa ettevõtjaid on suhtunud ja suhtub ka täna olukorda kõrge vastutustundega ning on pidevalt otsinud parimaid lahendusi kontaktide vähendamiseks ning erinevaid võimalusi töökohtade ja äritegevuse säilitamiseks. Paraku oleme tänaseks jõudnud faasi, kus ettevõtete jaks on lõppemas ning tuleb teha kiired ja rasked otsused.

On üheselt selge, et ettevõtjate põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi on piirangute seadmisega tugevasti kahjustatud. Rõhutame, et riik ei saa panna piirangutega seotud kulu ning kahju ettevõtjate õlgadele - ettevõtjate põhiõiguste riivega peab kaasas käima selle piirangu rakendamisega seotud kulude õiglane hüvitamine ettevõtjale riigivastutuse seaduse alusel.

EVEA peamised murekohad:

1. Eestis puudub ministeeriumide- ja sektorite ülene «üle platsi» koostööplatvorm riigi ja ettevõtjate esindusorganisatsioonide vahel, mis oleks eriti vajalik COVID-kriisi mõjude tõhusaks leevendamiseks, aga ka edaspidiseks kaasavaks ja läbipaistvaks poliitika kujundamiseks. Oleme palunud Teid seda tekitada, kuid me ei ole sellele ettepanekule tagasisidet saanud. Olete loomas lobistide jaoks reegleid, mis on küll samuti vajalik, kuid see ei asenda reaalset kaasamist ja osalusdemokraatiat. Kordame siinkohal oma eelmainitud ettepanekut.

2. Väikesed ja keskmised ettevõtjad, kelle osakaal tegutsevate ettevõtete hulgas on 99,9% ja erasektori tööhõives ligi 90%, ei ole Eestis seni kaasatud ametliku sotsiaalpartnerina ning tööturu osapoolena kolmepoolsetel läbirääkimistel, mis on Euroopa Liidus erandlik olukord. Ebaõiglane olukord vajab kiiret muutmist ja see muutus on Teie kätes.