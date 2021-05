Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus: klaarime kärbetega Martin Helme tegemata tööd.

Nagu vastu võetud eelarvestrateegia kinnitab, on laenukoormus 2025. aastaks võrreldes varasema kavaga 2,8 protsenti väiksem. See protsent ei pruugi kohe midagi öelda, aga rahaliselt tähendab see umbes 850 miljoni võrra väiksemat laenukoormust. Miks see oluline on? Eestis on vahepeal püütud kultiveerida arvamust, et laenuraha on tasuta raha, kuni selleni välja, et võtame aga laenu juurde, tagasi maksma ei pea. See on absurdne jutt. Eestil kulub 2021. aastal varasema laenu tagasimakseks 497 miljonit euro. Järgmisel aastal maksame tagasi 472 miljonit eurot. Selle raha eest näiteks saaks terve Tallinna-Pärnu maantee neljarajaliseks ehitada. Aga meie peame selles mahus laenu tagasi maksma.