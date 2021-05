GRAAFIK ⟩ Vaata, millised on maailma kõige väärtuslikumad spordiklubid

Ajakirja Forbes arvutuste kohaselt on kõige väärtuslikum spordimeeskond maailmas Ameerika jalgpalliklubi Dallas Cowboys, mille väärtus on viie aastaga kasvanud 55 protsenti 5,7 miljardi dollarini (4,7 miljardi euroni) võrrelduna 3,4 miljardi dollariga viis aastat tagasi. Teisel kohal on 5,25 miljardi dollariga pesapallimeeskond New York Yankees ja kolmandal kohal korvpalliklubi New York Knicks (viis miljardit dollarit), kellele järgnevad Euroopa jalgpalliklubid Barcelona ja Real Madrid.