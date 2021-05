Taristuehituse liit kritiseerib RESi: korralikest riigiteedest jääb puudu 700 miljonit

«Kui teede tehnokeskus prognoosis, et teedevõrgu arendusvõlg jõuab 2030. aastaks ligi 2,2 miljardi euroni, siis uue eelarve valguses on seis veel hullem. Juba praegu on teede remondivõlg üle 700 miljoni euro ja see arvestus isegi ei hõlma kohalikke teid, mille olukord on kõige viletsam ja käib järjest alla,» märkis Trei pressiteates.