Mihkel Nestor: Eesti vajab maksudebatti

Alustades esimesest, siis on Eesti teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes olnud üsna aktiivne investeerija, seda suuresti just tänu Euroopa Liidu toetusele. Me oleme jõudnud olukorrani, kus Eesti autoteede, koolide, kultuurimajade jms hulk ning füüsiline kvaliteet ei jää oluliselt alla meist jõukamate Lääne-Euroopa riikide tasemele.