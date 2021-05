Eesti ettevõte asus ajutise tööjõu probleemi lahendama

Arveteenus on oma olemuselt lihtne. Tööandja ja töövõtja lepivad omavahel kokku tehtavas töös, hinnas ja maksetingimustes. Kui töö on tehtud, esitab töötegija Arveteenuse veebikeskkonna kaudu arve, millelt arvestatakse automaatselt maha riiklikud maksud. Need jõuavad teenusepakkuja kaudu riigini.