Aas ja Ratas laitsid maha Eesti Panga ettepaneku

« Eesti Pank soovib , et valitsus kitsendaks Kredexi kodulaenu käenduse saajate ringi, mille abil on võimalik omafinantseeringut vähendada 10 protsendile. See aitavat vältida kinnisvaraturu ülekuumenemist,» ütles Aas keskerakonna Facebooki konto vahendusel.

«Keskerakond on seisukohal, et me ei saa noortele peredele mõeldud Kredexi meetmest loobuda. Iseseisvat elu alustavatel noortel ei ole sellist võimekust teha esimest sissemakset ja arvan, et neile on see tugi ääretult vajalik,» toonitas Aas.