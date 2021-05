Ettepaneku autorid toovad välja, et Väikese Munamäe juurde rajatav maanteealune suusatunnel muudaks sealse liikluse nii talvel kui ka suvel sportijatele ohutumaks. «Suusamaratoni raja ületuseks tuleb jalast võtta suusad või suusk ja näiteks ühel jalal piiratud nähtavusega alas üle maantee hüppamine on äärmiselt ohtlik. Rattamaratoni raja ületus on veelgi ohtlikum, ületades mööda kõrvalteid maanteed täpselt kurvi keskel olematu nähtavusega kohas,» kirjutavad asutused.