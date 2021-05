Saematerjal on maailmaturul kallinenud poole võrra ja hinnatõus jätkub

Kui aasta eest mõjutasid Euroopa ja Eesti puidutööstuse olukorda koroonakriisist tingitud tarneahela seisakud, siis sel aastal on puidutööstuse mõjutajaks peamiselt USA ehitussektor ja kriisist kiiresti taastuv Aasia turg, mistõttu on suurenenud nõudlus kasvatanud puidutoorme hindasid hüppeliselt, selgitas Kaamos Timberi tegevjuht Tõnu Bergmann.

«Alates koroonapandeemia algusest on puidutööstuse tarneahel olnud tugeva surve all. Saeveskitel üle maailma on olnud väljakutseks rahuldada kasvavat puidutoorme nõudlust. Mõju on avaldanud nii tööjõupuudus kui ka viivitused tarneahelate toimimises,» selgitas Bergmann.