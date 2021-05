Tartu ülikooli investeerimisettevõtet asus juhtima Mart Maasik

UniTartu Ventures OÜ eesmärk on muu hulgas luua uusi mooduseid ülikoolist võrsuva teaduspõhise ettevõtluse edendamiseks. Investeerimisjuhina saab Mart Maasik aidata Tartu Ülikoolil olla nutika majanduse kiirendi ja osaleda aktiivselt uute kõrgtehnoloogiliste ettevõtete loomises. Seda toetab ka tema kogemus näiteks saates «Ajujaht» osalevate teadusmahukate ettevõtete mentorina ja kaheksa iduettevõtte ingelinvestorina.

UniTartu Venturesi roll on Mart Maasiku eestvedamisel tunda ära Tartu ülikooli mitmekesiste tipptasemel teadusprojektide investeerimispotentsiaal ja leida kaasinvestoreid. Praeguses koroonakriisis on ülikooliga seotud teadusmahukad ettevõtted end tõestanud suurepäraste innovaatoritena, näiteks Icosagen tõi äsja turule koroonavastase kurgu- ja ninasprei, mis on tarbijate seas väga menukas.

Maasiku sõnul annab ülikooli investeerimisettevõtte käivitamine võimaluse ehitada üles midagi, millel on lai ja kaua kestev positiivne mõju. «UniTartu Venturesist saab oluline platvorm, mis lihtsustab ja võimendab akadeemilise teadmuse kandumist ettevõtlusesse. See suurendab ülikooli atraktiivsust ja võimekust toetada Eesti arengut keerukama, suuremat lisaväärtust loova majandusmudeli suunas,» ütles ta.

UniTartu Venturesi nõukogu esimehe Heidi Kakko sõnul olid Mart Maasiku eeliseks mitmekülgsed kogemused. «Me otsisime äsja asutatud ettevõtte juhiks nii-öelda supervõimetega inimest, et uus pikaajalise visiooni ja plaaniga algatus saaks kiire ja jõulise stardi. Selles ettevõttes saavad kokku eri valdkondade teadlaste tarkus ja põhjalikkus, idufirmade kiire areng ja paindlikkus ning riskikapitali ambitsioonikus. Mart peab juhina leidma lahenduse, kuidas toetada seda kõike väärika, kuid innovatiivse ülikooli raamistikus nii, et Eestist kasvaksid välja uued teadusmahukad ükssarvikud. Usume, et Mardi kogemus innovatsioonijuhi, investori ja mentorina saab siin vääriliselt rakendatud,» ütles Kakko.

Tartu ülikooli arendusprorektori Erik Puura sõnul on Mart Maasikul lisaks ettevõtte käimalükkamisele juba algusest peale ka palju sisulist tööd. «Mitmetele ülikooli eksperimentaalarenduse programmist alguse saanud meeskondadele, kes on jõudnud hargettevõtte loomise etappi, hakkab investeerimisettevõte avama uusi väljavaateid. Lisaks on ootel geenivaramu andmekiirendi käivitamine ja hulgaliselt uusi ideid eri valdkondadest, näiteks seoses rohepöördega,» ütles Puura.

Investeerimisjuhiks valitud Mart Maasik on seni oma kompetentsust tõestanud innovatsioonijuhtimise ja äriarenduse alal. Lisaks senistele teadmistele loodab ta UniTartu Venturesi eesmärkide teenistusse rakendada ka laia isikliku ettevõtjate ja investorite võrgustiku nii Eestist, Soomest kui ka Rootsist.