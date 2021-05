«Riskitegur number üks on – ja seda ei ole mitte kunagi ette näha –, et ettevõttel on vale juhtkond, ametis on vale mees või naine. See on ainus suurim risk,» rääkis Buffett aktsionäridele. «Suurim risk on, et nõukogu valib vale tegevjuhi. Olen olnud 20 nõukogus ja seda on juhtunud korduvalt. Mõnikord on väga suur probleem neist lahti saada,» lisas ta hiljem.