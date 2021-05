Eeldatavalt moodustab lähemal kuuel aastal Euroopa Liidu välisrahastus 4,65 miljardit eurot, sellest 1,1 miljardit on taaste- ja vastupidamisrahastu, 350 miljonit on Ida-Viru põlevkivitööstuse sulgemise mõjusid leevendama mõeldud õiglase ülemineku fond ja 3,02 miljardit on ühtekuuluvusvahendid.